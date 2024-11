Die Siemens Healthineers-Aktie verzeichnete am Handelstag bemerkenswerte Zuwächse, ungeachtet der allgemeinen Marktturbulenzen. Im XETRA-Handel kletterte der Wert um 0,9 Prozent auf 48,36 Euro, wobei das Tageshoch bei 48,41 Euro lag. Das Handelsvolumen belief sich auf 191.354 Aktien, was das rege Interesse der Anleger widerspiegelt. Trotz des aktuellen Aufschwungs notiert die Aktie immer noch 16,82 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 58,14 Euro, das am 8. März 2024 erreicht wurde.

Finanzielle Aussichten und Analystenmeinungen

Für das laufende Jahr prognostizieren Experten eine Dividende von 1,02 Euro je Aktie, was eine Steigerung gegenüber den 0,950 Euro des Vorjahres darstellt. Die durchschnittliche Kurszielschätzung der Analysten liegt bei 58,99 Euro, was ein erhebliches Wachstumspotenzial impliziert. Im jüngsten Quartalsbericht präsentierte Siemens Healthineers einen Gewinn je Aktie von 0,42 Euro, eine Verbesserung im Vergleich zu 0,40 Euro im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz stieg um 4,27 Prozent auf 5,42 Milliarden Euro, was die solide Geschäftsentwicklung des Unternehmens unterstreicht.

