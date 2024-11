Die Aktie von Borussia Dortmund GmbH erlebte in den letzten Tagen eine Berg- und Talfahrt an der Börse. Nach dem knappen 2:1-Sieg gegen RB Leipzig am ersten November-Wochenende verzeichnete das Papier zunächst einen Kursanstieg von knapp zwei Prozent. Dieser kurzfristige Aufschwung erwies sich jedoch als trügerisch, da der Aktienkurs in der darauffolgenden XETRA-Sitzung wieder leicht nachgab. Am Montagnachmittag notierte die BVB-Aktie bei 3,43 EUR, was einem Rückgang von 0,1 Prozent entspricht.

Analysten sehen langfristiges Potenzial

Trotz der aktuellen Schwankungen bleiben Finanzexperten optimistisch für die Zukunft der Borussia Dortmund GmbH Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 6,00 EUR, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial von über 70 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs bedeutet. Für das laufende Geschäftsjahr erwarten Experten eine Dividende von 0,073 EUR je Aktie. Diese Prognosen deuten darauf hin, dass die BVB-Aktie trotz kurzfristiger Turbulenzen langfristig interessant für Anleger bleiben könnte.

Borussia Dortmund GmbH Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...