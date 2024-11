Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy NV verzeichnet einen bemerkenswerten Aufschwung im Bereich der verschreibungspflichtigen Medikamente. Im dritten Quartal stieg der Umsatz in diesem Segment in Deutschland um 81 Prozent, wobei der Oktober eine noch stärkere Dynamik aufwies. Die Einführung des elektronischen Rezepts erweist sich als Katalysator für das Unternehmenswachstum. Besonders hervorzuheben ist, dass neun von zehn E-Rezepten mittlerweile über die Smartphone-App eingereicht werden, was die Kundenbindung stärkt und die Marketingkosten senkt. Der Gesamtumsatz des Konzerns wuchs im dritten Quartal um fast 21 Prozent auf 575 Millionen Euro.

Herausforderungen trotz Wachstum

Trotz des beeindruckenden Umsatzwachstums sieht sich Redcare Pharmacy mit Herausforderungen konfrontiert. Aufgrund gestiegener Vertriebskosten, insbesondere durch intensive Werbekampagnen, sank das bereinigte EBITDA im dritten Quartal um fast vier Millionen auf 11,4 Millionen Euro. Die operative Marge verschlechterte sich auf 2,0 Prozent. Für das Gesamtjahr rechnet das Unternehmen mit einem geringeren operativen Gewinn als zuvor prognostiziert, passte jedoch die Umsatzprognose leicht nach oben an. An der Börse reagierten Anleger positiv auf die Entwicklungen, was sich in einem Kursanstieg der Aktie widerspiegelte.

