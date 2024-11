Die Bayer AG steht vor einer herausfordernden Phase an der Börse. Der Aktienkurs des Pharma- und Chemiekonzerns sank am Handelstag um 0,8 Prozent auf 24,54 Euro. Diese Entwicklung spiegelt die anhaltenden Unsicherheiten wider, mit denen das Unternehmen konfrontiert ist. Besonders bemerkenswert ist, dass der Kurs seit dem 52-Wochen-Hoch von 42,58 Euro am 8. November 2023 deutlich nachgegeben hat. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr einen Gewinn pro Aktie von 5,01 Euro.

Einfluss politischer Aktivitäten

Ein bisher wenig beachteter Faktor für die Kursentwicklung könnte Bayers politisches Engagement in den USA sein. Im aktuellen US-Wahlzyklus spendete das Unternehmen über sein Political Action Committee insgesamt 202.591 Dollar, wobei der größere Anteil von 122.091 Dollar an die Republikaner ging. Diese Unterstützung konservativer Kräfte könnte die Wahrnehmung des Unternehmens bei Investoren beeinflussen und sich indirekt auf den Aktienkurs auswirken.

