Toyota Motor, der weltgrößte Automobilhersteller, hat seine Absatzerwartungen für das laufende Geschäftsjahr leicht nach unten korrigiert. Trotz schwächelnder Geschäfte in Japan und China hält der Konzern an seinem Gewinnausblick fest. Für das bis März 2024 reichende Geschäftsjahr rechnet Toyota nun mit einem Absatz von 10,85 Millionen Fahrzeugen, was einer Reduktion um 100.000 Einheiten gegenüber der vorherigen Prognose entspricht. Im zweiten Quartal verzeichnete das Unternehmen einen operativen Gewinn von 1,16 Billionen Yen, was einem Rückgang im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Umsatz blieb mit 11,4 Billionen Yen weitgehend stabil.

Aktienmarktreaktion und Zukunftsaussichten

Trotz der reduzierten Absatzprognose reagierte der Aktienmarkt positiv auf die Quartalsergebnisse. Die Toyota-Aktie verzeichnete an der Tokioter Börse einen Anstieg von knapp 2 Prozent. Analysten hatten mit größeren Einbußen gerechnet, was die relative Stärke des Unternehmens in einem herausfordernden Marktumfeld unterstreicht. Der Nettogewinn sank zwar auf 574 Milliarden Yen, doch die Beibehaltung des Gewinnausblicks deutet auf das Vertrauen des Managements in die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells hin.

