Sind kurzfristige Chartanalysen rund um die US-Wahlen nützlich?von Sven Weisenhaus Sind kurzfristige Analysen dieser Tage nutzlos? Ich persönlich bin der Ansicht, dass man sich im Umfeld der gestrigen Wahl weitestgehend in Zurückhaltung üben sollte, wie es die Märkte mehrheitlich auch derzeit tun. Damit schließe ich mich Torsten Ewerts Meinung an. Denn aus seiner Sicht macht es derzeit auch keinen Sinn, die kurzfristigen Kursentwicklungen charttechnisch zu analysieren. Denn kommt es in den kommenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...