Die Lufthansa-Aktie verzeichnete am Dienstag einen bemerkenswerten Aufschwung im XETRA-Handel. Zu Handelsbeginn kletterte der Kurs um 3,0 Prozent auf 6,37 Euro, wobei das Tageshoch bei 6,48 Euro lag. Dieser Anstieg ist Teil einer größeren Erholungstendenz, die seit Anfang August zu beobachten ist. In diesem Zeitraum konnte die Aktie rund 16 Prozent an Wert gewinnen, was das wachsende Vertrauen der Anleger widerspiegelt.

Herausforderungen bei Ita-Übernahme

Trotz des positiven Kurstrends stößt die geplante Übernahme der italienischen Fluggesellschaft Ita auf unerwartete Hindernisse. Berichten zufolge sind die Verhandlungen ins Stocken geraten, da zwischen der italienischen Regierung und Lufthansa Unstimmigkeiten über Preisdetails aufgetreten sind. Diese Entwicklung könnte den weiteren Verlauf der Aktie beeinflussen, wobei Analysten weiterhin optimistisch bleiben und im Durchschnitt ein Kursziel von 7,26 Euro prognostizieren.

