Rockwool International A/s, der führende Hersteller von nicht brennbaren Dämmstoffen, hat kürzlich Pläne für eine bedeutende Expansion in Großbritannien bekannt gegeben. Das Unternehmen hat eine Vereinbarung zum Kauf von 46 Hektar Land am Standort Peddimore, nordöstlich von Birmingham, unterzeichnet. Hier soll eine hochmoderne Produktionsanlage errichtet werden, die die firmeneigene elektrische Schmelztechnologie für Steinwolledämmstoffe nutzen wird. Diese Investition verspricht nicht nur eine Steigerung der Lieferkapazität für Kunden im Vereinigten Königreich und in Irland, sondern unterstützt auch Rockwools ambitionierte Nachhaltigkeitsziele.

Positive Auswirkungen auf lokale Wirtschaft

Die geplante Anlage wird voraussichtlich zahlreiche qualifizierte Langzeitarbeitsplätze schaffen und Möglichkeiten für die lokale Lieferkette eröffnen. Nick Wilson, Geschäftsführer von Rockwool UK & Ireland, betonte die strategische Bedeutung der West Midlands als Standort aufgrund der qualifizierten Arbeitskräfte, der starken Produktionstradition und der exzellenten Verkehrsanbindungen. Das Unternehmen plant, eng mit der örtlichen Gemeinde zusammenzuarbeiten und sich als verantwortungsbewusster Partner in der Region zu etablieren.

Rockwool International A/s Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...