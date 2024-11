Apple intensiviert seine Bemühungen im Bereich der künstlichen Intelligenz und festigt damit seine Position am Markt. Das Unternehmen plant, ChatGPT in seine hauseigene KI-Lösung "Apple Intelligence" zu integrieren, was bei der Entwickler-Beta von iOS 18.2 bereits erkennbar ist. Diese Neuerung verspricht, die Funktionalität von iPhones signifikant zu erweitern und könnte Apples Wettbewerbsfähigkeit im hart umkämpften Smartphone-Sektor steigern.

Strategische Partnerschaften und Innovationen

Parallel dazu hat Apple seine Partnerschaft mit dem KI-Unternehmen Appier ausgebaut, das nun offizieller Apple Search Ads Partner ist. Diese Kooperation zielt darauf ab, die Effizienz von App-Werbekampagnen durch den Einsatz von KI-gestützten Automatisierungslösungen zu optimieren. Mit diesen strategischen Schritten positioniert sich Apple nicht nur als Innovationsführer im Bereich der künstlichen Intelligenz, sondern schafft auch neue Möglichkeiten zur Umsatzgenerierung, was sich positiv auf die Bewertung der Apple-Aktie auswirken könnte.

