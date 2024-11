DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA I

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat beim Bundespräsidenten um die Entlassung von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) gebeten und will im Bundestag am 15. Januar die Vertrauensfrage stellen. Das Parlament könne dann über Neuwahlen entscheiden, die bis Ende März stattfinden könnten. Als Grund nannte Scholz das Verhalten von Linder, dem er "Egoismus", kleinkariertes Taktieren, ideologische Forderungen und mangelnden Willen zu pragmatischen Kompromissen zum Wohle des Landes vorwarf. Lindner habe zudem die notwendige Finanzierung von zusätzlichen Ausgaben zur Ankurbelung der Wirtschaft, Absenkung der Energiekosten, Hilfen für die Autoindustrie und für die Ukraine zuletzt abgelehnt. Linder habe notwendigen Pragmatismus vermissen lassen. Es gelte Schaden von dem Land abzuwenden, so Scholz. Damit ist die erste Ampel-Regierung, die vor knapp drei Jahren ins Amt kam, geplatzt. Scholz sagte, er werde nun das Gespräch suchen mit dem Oppositionsführer im Bundestag, Unionsfraktionschef Friedrich Merz. FDP-Chef Lindner hat Scholz einen "kalkulierten Bruch der Koalition" mit seiner Entlassung als Bundesfinanzminister vorgeworfen. "Sein genau vorbereitetes Statement vom heutigen Abend belegt, dass es Olaf Scholz längst nicht mehr um eine für alle tragfähige Einigung ging, sondern um einen kalkulierten Bruch dieser Koalition", sagte Lindner bei einem Statement vor einer Sondersitzung der FDP-Fraktion im Bundestag.

TAGESTHEMA II

Ökonomen und Börsianer erwarten, dass die Fed bei ihrer Sitzung am Donnerstag die Zinssätze um 25 Basispunkte senken wird. Denn die Inflation macht weiterhin Fortschritte in Richtung ihres Ziels von 2 Prozent. Bei dem Treffen im September begannen die Notenbanker mit einer größeren Zinssenkung um 50 Basispunkte. Sie versuchen herauszufinden, wo genau sich die Zinssätze einpendeln sollen, nachdem die hohe Inflation in den vergangenen drei Jahren zu einer dramatischen Serie von Zinserhöhungen geführt hat. Aktuell liegt der Leitzins in der Spanne von 4,75 bis 5,00 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

RHEINMETALL (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 2024 3Q24 ggVj Zahl 3Q23 Umsatz 2.427 +39% 11 1.751 Operatives Ergebnis 303 +64% 11 185 Operative Ergebnismarge 12,5 -- 11 10,6 Ergebnis nach Steuern/Dritten 178 +89% 7 94 Ergebnis je Aktie 4,09 +89% 7 2,16

DELIVERY HERO (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q24 ggVj Zahl 3Q23 GMV 12.233 +5% 11 11.693 Umsatz 3.170 +17% 11 2.713 - GMV = Bruttowarenwert (gross merchandise value)

FREENET (18:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q24 ggVj Zahl 3Q23 Umsatz 619 -8% 13 669 EBITDA 126 +3% 13 122 Ergebnis nach Steuern/Dritten 66 -- 8 -27 Ergebnis je Aktie unverwässert 0,55 -- 8 -0,22 Free Cashflow 66,0 +45% 12 45,5

HOCHTIEF (14:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, nach IFRS):

PROG* PROG PROG 3. QUARTAL 3Q24 ggVj Zahl 3Q23 Umsatzerlöse 8.444 +15% 4 7.346 Ergebnis vor Steuern operativ 224 +25% 3 180 Ergebnis nach Steuern/Dritten operativ 143 +8% 3 133

COMPUGROUP (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q24 ggVj Zahl 3Q23 Umsatz 285 -0,1% 5 286 EBITDA bereinigt 58 -6% 5 62 Ergebnis nach Steuern/Dritten 11 -33% 4 16 Ergebnis je Aktie bereinigt verwässert 0,23 -47% 4 0,43

SÜSS MICROTEC (07:50)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q24 ggVj Zahl 3Q23 Umsatz 100 +43% 3 70 EBIT 15 -- 3 1,3 EBIT-Marge 14,6 -- 3 1,9

Weitere Termine:

07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 3Q

07:00 AT/AMS-Osram AG, Ergebnis 3Q (11:00 Earnings-Call)

07:00 DE/Aareal Bank AG, Ergebnis 3Q (09:30 PK)

07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 3Q

07:00 DE/Knaus Tabbert Group, ausführliches Ergebnis 3Q

07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Munich Re, ausführliches Ergebnis 3Q (09:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz)

07:30 ES/Telefonica SA, Ergebnis 9 Monate

07:30 NL/Adyen NV, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 3Q (09:00 PK; 10:30 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Dürr AG, Ergebnis 9 Monate (15:00 Analysten- und Pressekonferenz)

07:30 DE/Instone Real Estate Group SE, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Ergebnis 3Q

07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q

07:30 DE/SGL Carbon SE, ausführliches Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/SNP Schneider Neureither & Partner SE, ausführliches Ergebnis 3Q

07:30 JP/Mazda Motor Corp, Ergebnis 2Q

08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 3Q

08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 3Q (10:00 Analystenkonferenz)

08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 1H (10:00 Analystenkonferenz)

08:00 GB/National Grid plc, Ergebnis 1H

08:00 GB/Rolls-Royce plc, Trading Update 3Q

08:00 IE/CRH plc, Ergebnis 3Q

10:00 NL/Qiagen NV, PK zu 3Q (15:30 Analysten-Call)

17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 9 Monate

21:00 US/Airbnb Inc, Ergebnis 3Q

22:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 3Q

22:00 US/News Corp Ltd, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

HSBC: 0,10 USD Unilever: 0,3663 GBP Unilever: 0,4396 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Handelsbilanz September Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +19,0 Mrd Euro zuvor: +22,5 Mrd Euro Exporte PROGNOSE: -2,8% gg Vm zuvor: +1,3% gg Vm Importe PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: -3,4% gg Vm 08:00 Produktion im produzierenden Gewerbe September saisonbereinigt PROGNOSE: -0,9% gg Vm zuvor: +2,9% gg Vm - EU 11:00 Einzelhandelsumsatz September Eurozone PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm - GB 13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie geldpolitischer Bericht Oktober Bank Rate PROGNOSE: 4,75% zuvor: 5,00% - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 216.000 14:30 Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 3Q annualisiert PROGNOSE: +2,5% gg Vq 2. Quartal: +2,5% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +1,1% gg Vq 2. Quartal: +0,4% gg Vq 20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 4,50% bis 4,75% zuvor: 4,75% bis 5,00%

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 19.190,00 -0,1% E-Mini-Future S&P-500 5.971,00 +0,2% E-Mini-Future Nsdq-100 20.960,25 +0,3% Nikkei-225 39.381,25 -0,3% Schanghai-Composite 3.443,11 +1,8% Hang-Seng-Index 20.831,15 +1,4% +/- Ticks Bund -Future 131,54 +6 Mittwoch: INDEX Schluss +/- DAX 19.039,31 -1,1% DAX-Future 19.210,00 -0,9% XDAX 19.126,28 -0,9% MDAX 26.338,01 -0,9% TecDAX 3.314,93 -0,6% EuroStoxx50 4.800,63 -1,4% Stoxx50 4.306,44 -0,7% Dow-Jones 43.729,93 +3,6% S&P-500-Index 5.929,04 +2,5% Nasdaq-Comp. 18.983,47 +3,0% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 131,48 -31

FINANZMÄRKTE

EUROPA

