Heidelberg Materials blickt optimistisch in die Zukunft, nachdem das Unternehmen im dritten Quartal 2024 trotz herausfordernder Marktbedingungen eine robuste Leistung gezeigt hat. Der Baustoffriese konnte sein Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs (RCO) um 3% auf 1.124 Millionen Euro steigern und die operative Marge auf 25,2% verbessern. Besonders die starke Performance in Nordamerika trug zum Erfolg bei. Angesichts dieser positiven Entwicklung hat der Vorstand die Jahresprognose für das RCO auf 3,1 bis 3,3 Milliarden Euro angehoben.

Fokus auf Nachhaltigkeit und Wachstum

Neben der finanziellen Performance setzt Heidelberg Materials verstärkt auf Nachhaltigkeit und Expansion. Das Unternehmen treibt die Dekarbonisierung voran und plant, Ende 2024 die weltweit erste industrielle CO2-Abscheidungsanlage in einem Zementwerk in Betrieb zu nehmen. Gleichzeitig stärkt der Konzern seine Marktposition durch strategische Übernahmen in den USA und Marokko. Mit der Initiative "Transformation Accelerator" zielt Heidelberg Materials darauf ab, bis Ende 2026 einen jährlichen Ergebnisbeitrag von 500 Millionen Euro zu erzielen.

