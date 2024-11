Meta Platforms: KI-Modelle für US-Sicherheitssektor! Kooperation mit Amazon, Microsoft, IBM & Lockheed Martin!!!

Pullback-Setup bei Meta-Platforms-Aktie

Künstliche Intelligenz für Verteidigung, Cybersicherheit, Logistik & Datenauswertung!

Meta Platforms (META) - ISIN US30303M1027

Rückblick: Mit einem Halbjahresplus von über zwanzig Prozent in einem intakten Aufwärtstrend dürften die Besitzer der Meta-Platforms-Aktie sehr zufrieden sein. Der Rücksetzer zum 50er-EMA testete die blaue Linie zweimal, die Schlusskurse lage aber stets darüber. Gerade die Tageskerze vom gestrigen Mittwoch sieht sehr stark aus!

Meta-Platforms-Aktie: Chart vom 06.11.2024, Kürzel: META Kurs: 572.05 USD, Tageschart Quelle: TWS







Mögliches bullisches Szenario

Das Überschreiten der letzten Tageskerze würde das Signal zum Nachkaufen oder Neueinstieg in die Meta-Platforms-Aktie geben. Erstes Kursziel wäre das Allzeithoch vom 7. Oktober. Das Chance-Risiko-Verhältnis ist mit dem eingezeichneten Stop Loss sicher noch nicht optimal. Wer kurzfristig tradet, könnte die Absicherung wesentlich enger setzen, für langfristig orientierte Investoren könnte die Kaufgelegenheit trotzdem interessant sein.

Mögliches bärisches Szenario

Unterhalb des gestrigen Tagestiefs wären die Luft aus diesem Pullback Setup etwas raus. In diesem Fall sollten wir die Marktlage weiter sondieren und neue Kaufgelegenheiten abwarten.

Meinung:

Der Tech-Gigant Meta stellt seine Llama-KI-Systeme künftig US-Behörden und Sicherheitsdienstleistern zur Verfügung. Namhafte Technologieunternehmen wie Amazon, Microsoft, IBM sowie der Rüstungskonzern Lockheed Martin wurden als Kooperationspartner gewonnen. Diese sollen die KI-Technologie in staatliche Anwendungen einbinden - von der Verteidigung über Cybersicherheit bis hin zu Logistik und Datenauswertung. Mit dieser strategischen Entscheidung verfolgt Meta mehrere Ziele: Zum einen soll die US-amerikanische Vormachtstellung im globalen KI-Wettlauf gestärkt werden, besonders gegenüber chinesischen Entwicklungen. Zum anderen betont das Unternehmen die Bedeutung offener, ethisch fundierter KI-Standards. Die Integration der Technologie soll zudem die Effizienz staatlicher Dienste steigern. Branchenbeobachter sehen in diesem Schritt auch einen gezielten Vorstoß in den lukrativen Markt für Sicherheitstechnologie, in dem bisher Unternehmen wie Palantir dominieren. Angesichts der massiven KI-Investitionen steht Meta unter Zugzwang, diese Ausgaben durch neue Geschäftsfelder zu rechtfertigen und profitable Anwendungen zu entwickeln. Diese interessante Erweiterung des Geschäftsfeldes über Social Media und Werbung hinaus stärkt die bullische Einschätzung der Meta-Platforms-Aktie.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 1444 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 7320 Mio. USD

Meine Meinung zu Meta Platforms ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Meta_Platforms_Aktie_Hochinteressanter_Blogbeitrag-17771882

Veröffentlichungsdatum: 07.11.2024

Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein möglicher Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.