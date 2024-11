Der Rüstungskonzern Rheinmetall verzeichnete im dritten Quartal 2024 ein beeindruckendes Wachstum. Der Umsatz stieg um 40 Prozent auf 2,45 Milliarden Euro, während das operative Ergebnis um 53 Prozent auf 302 Millionen Euro zulegte. Diese positive Entwicklung spiegelt sich auch in der Erhöhung der operativen Rendite von 11,3 auf 12,3 Prozent wider. Trotz der Herausforderungen in der Automobilindustrie konnte Rheinmetall dank des starken Rüstungsgeschäfts seine Position festigen und finanziell gestärkt aus den vergangenen Monaten hervorgehen.

Optimistischer Ausblick für das Gesamtjahr

Für das Gesamtjahr 2024 bekräftigt der Konzern seine positive Prognose. Die Unternehmensführung erwartet eine operative Rendite am oberen Ende der Spanne von 14 bis 15 Prozent. Zudem hält Rheinmetall an seinem Umsatzziel von 10 Milliarden Euro fest. Diese optimistischen Aussichten wirken sich positiv auf den Aktienkurs aus, der im vorbörslichen Handel bereits Zuwächse verzeichnete. Die robuste Geschäftsentwicklung und der vielversprechende Ausblick unterstreichen die starke Marktposition des Unternehmens in der Rüstungsbranche.

