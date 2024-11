Delivery Hero verzeichnet im dritten Quartal 2024 ein beeindruckendes Umsatzwachstum von 24 % im Vergleich zum Vorjahr. Das Bruttowarenvolumen (GMV) stieg um 9 %, was die starke Position des Unternehmens im globalen Liefersektor unterstreicht. Innovative Geschäftsbereiche wie Quick-Commerce und digitale Supermärkte (Dmarts) trugen maßgeblich zu diesem Erfolg bei. Trotz des Wachstums sieht sich das Unternehmen mit Herausforderungen konfrontiert, insbesondere bei der Einführung neuer Abo-Modelle.

Anlaufinvestitionen beeinflussen EBITDA-Prognose

Die EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr wurde leicht nach unten korrigiert, was auf Anlaufinvestitionen für Kunden-Abonnements in Südkorea zurückzuführen ist. Das anfänglich kostenlose Abo-Modell zeigte zunächst einen erwarteten Rückgang, doch die schrittweise Einführung von Bezahlabonnements verspricht langfristig höhere Erträge durch gesteigerte Bestellhäufigkeit und größere Warenkörbe. Trotz dieser kurzfristigen Herausforderungen erwartet Delivery Hero, den Umsatz und das GMV am oberen Ende der Zielspannen zu erreichen.

