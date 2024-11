Die Thyssenkrupp-Aktie verzeichnete am Donnerstag einen beachtlichen Kursanstieg von über 10 Prozent auf 3,61 Euro. Dieser Aufschwung folgte der Bekanntgabe eines bedeutenden Personalwechsels im Vorstand des Unternehmens. Der Aufsichtsrat hat in einer außerordentlichen Sitzung Dirk Schulte zum neuen Personalvorstand und Arbeitsdirektor von Thyssenkrupp Steel Europe ernannt. Schulte, der derzeit noch bei der Enercity AG tätig ist, bringt umfangreiche Erfahrung aus ähnlichen Positionen bei anderen Unternehmen mit.

Positive Marktreaktion und Zukunftsaussichten

Die Börse reagierte äußerst positiv auf diese Personalentscheidung, was sich in dem deutlichen Kurssprung widerspiegelte. Experten sehen in Schultes Expertise in Reorganisations- und Neuausrichtungsprozessen einen vielversprechenden Ansatz für die anstehenden Herausforderungen bei Thyssenkrupp Steel. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 0,150 Euro je Aktie und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 5,00 Euro an. Diese Entwicklungen deuten auf ein wachsendes Vertrauen der Investoren in die Zukunftsfähigkeit des Stahlkonzerns hin.

