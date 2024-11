TransDigm Group, ein führender Hersteller von Flugzeugkomponenten, hat für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2024 beeindruckende Ergebnisse vorgelegt. Der Nettoumsatz stieg im vierten Quartal um 18% auf 2,185 Milliarden Dollar, während der Nettogewinn um 13% auf 468 Millionen Dollar zulegte. Besonders hervorzuheben ist die EBITDA-Marge, die sich auf 52,6% belief und damit die Erwartungen übertraf. Diese robusten Zahlen unterstreichen die solide Marktposition und operative Effizienz des Unternehmens.

Ausblick für das Geschäftsjahr 2025

Für das kommende Geschäftsjahr 2025 zeigt sich TransDigm optimistisch. Das Unternehmen prognostiziert einen Nettoumsatz zwischen 8,75 und 8,95 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von etwa 11,5% entspricht. Der Nettogewinn soll auf 1,887 bis 1,999 Milliarden Dollar steigen. Diese Prognose basiert auf der Erwartung eines weiteren Wachstums in allen Hauptmärkten, einschließlich des kommerziellen OEM-Geschäfts, des kommerziellen Aftermarket und des Verteidigungssektors. Die positive Aussicht spiegelt das Vertrauen des Managements in die strategische Ausrichtung und die Marktchancen wider.

Anzeige

TransDigm-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue TransDigm-Analyse vom 7. November liefert die Antwort:

Die neusten TransDigm-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für TransDigm-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 7. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

TransDigm: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...