Die Siemens-Aktie verzeichnete am Donnerstag einen erfreulichen Kursanstieg. Mit einem Plus von 1,60 Prozent erreichte das Papier einen Wert von 187,04 Euro und konnte damit gegenüber dem Vortagesschluss um 2,94 Euro zulegen. Diese positive Entwicklung spiegelt das wachsende Vertrauen der Anleger in den Technologiekonzern wider.

Analysten sehen weiteres Potenzial

Experten prognostizieren für die Siemens-Aktie ein durchschnittliches Kursziel von 198,80 Euro, was auf weiteres Wachstumspotenzial hindeutet. Die solide Geschäftsentwicklung des Unternehmens unterstreicht diese optimistische Einschätzung. Im vergangenen Quartal konnte Siemens einen Gewinn je Aktie von 2,51 Euro verbuchen, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 1,61 Euro darstellt. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Analysten ein Ergebnis je Aktie von 10,51 Euro, was die positive Tendenz weiter untermauert.

