Die Allianz-Aktie verzeichnete am Donnerstag leichte Schwankungen an der XETRA-Börse. Nach einem Eröffnungskurs von 291,30 EUR erreichte sie im Tagesverlauf ein Hoch von 293,20 EUR, fiel jedoch später auf 287,70 EUR zurück. Trotz dieser Volatilität bleibt die langfristige Perspektive des Versicherungsriesen positiv. Analysten prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 312,50 EUR, was auf weiteres Wachstumspotenzial hindeutet. Zudem erwarten Experten für das laufende Jahr eine Dividendenausschüttung von 14,92 EUR pro Aktie, eine Steigerung gegenüber den 13,80 EUR des Vorjahres.

Strategische Übernahme stärkt digitales Geschäft

In einem strategischen Schritt zur Stärkung seiner Marktposition hat die Allianz-Tochtergesellschaft Allianz Direct das europäische Schaden- und Unfallversicherungsgeschäft von iptiQ übernommen. Diese Akquisition ermöglicht es dem Konzern, seine Präsenz im B2B2C-Vertrieb in wichtigen europäischen Märkten auszubauen und mehr als 130.000 neue Kunden zu gewinnen. Die Übernahme unterstreicht das Bestreben der Allianz, ihr digitales Geschäftsmodell weiterzuentwickeln und ihre Wettbewerbsfähigkeit in einem sich wandelnden Versicherungsmarkt zu stärken.

