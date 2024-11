Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnete am Handelstag einen bemerkenswerten Aufschwung. Im XETRA-Handel kletterte der Kurs um 3,0 Prozent auf 37,99 Euro, wobei das Tageshoch bei 38,26 Euro lag. Dieses positive Momentum steht im Kontrast zum aktuellen 52-Wochen-Tief von 36,11 Euro, das erst kürzlich am 6. November erreicht wurde. Trotz des Aufschwungs bleibt der Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 52,32 Euro beträchtlich, was die volatilen Marktbedingungen widerspiegelt.

Zukunftsaussichten und Analystenmeinungen

Für das laufende Jahr prognostizieren Experten eine Dividende von 3,06 Euro pro Aktie, was eine Steigerung gegenüber den 2,56 Euro des Vorjahres darstellt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 51,33 Euro, was auf ein erhebliches Wachstumspotenzial hindeutet. Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Gewinn je Aktie von 14,35 Euro erwartet. Die nächsten Quartalszahlen werden mit Spannung für den 13. November erwartet, wobei Anleger auf weitere Einblicke in die Geschäftsentwicklung hoffen.

