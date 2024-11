Die MTU Aero Engines Aktie verzeichnete am Handelstag einen bemerkenswerten Aufschwung. Im XETRA-Handel stieg der Kurs um 0,7 Prozent auf 319,10 EUR, wobei das Tageshoch bei 319,20 EUR lag. Mit einem Handelsvolumen von 34.235 Aktien zeigte sich reges Interesse an dem Luftfahrtzulieferer. Bemerkenswert ist, dass sich der aktuelle Kurs nur knapp unter dem 52-Wochen-Hoch von 321,70 EUR bewegt, was am 6. November 2024 erreicht wurde. Dies deutet auf eine robuste Marktposition des Unternehmens hin.

Dividenden und Zukunftsaussichten

Für Anleger gibt es weitere erfreuliche Nachrichten: Experten prognostizieren eine Erhöhung der Dividende von 2,00 EUR im Jahr 2023 auf 2,60 EUR für das laufende Jahr. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 319,80 EUR, was weiteres Potenzial für die Aktie signalisiert. Zudem erwarten Finanzexperten für das Geschäftsjahr 2024 einen Gewinn pro Aktie von 13,34 EUR, was die positive Einschätzung der zukünftigen Geschäftsentwicklung unterstreicht.

