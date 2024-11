Die BP-Aktie verzeichnete am Mittwoch einen leichten Rückgang an der Londoner Börse. Im Tagesverlauf fiel der Kurs um 0,8 Prozent auf 3,84 GBP. Trotz des aktuellen Kursrückgangs liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten bei 5,18 GBP, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Die Experten empfehlen die BP-Aktie mehrheitlich zum Kauf, was auf eine positive Einschätzung der zukünftigen Entwicklung hindeutet.

Finanzielle Aussichten und Dividendenprognose

Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Analysten einen Gewinn von 0,609 USD je Aktie. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr beläuft sich auf 0,306 USD, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Diese Zahlen unterstreichen die finanzielle Stabilität des Unternehmens trotz der aktuellen Marktschwankungen. BP wird voraussichtlich am 11. Februar 2025 die Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 veröffentlichen, was weitere Einblicke in die Geschäftsentwicklung liefern wird.

