Rivian, der aufstrebende Elektroautohersteller, verzeichnete im dritten Quartal einen Umsatzrückgang auf 874 Millionen Dollar, verglichen mit 1,16 Milliarden Dollar im Vorquartal. Trotz Lieferengpässen, die die Verfügbarkeit der beliebten R1-Modelle beeinträchtigten, bleibt das Unternehmen für die kommenden Monate zuversichtlich. Der Nettoverlust belief sich auf 1,1 Milliarden Dollar, was eine leichte Verbesserung gegenüber dem Vorjahreszeitraum darstellt. Diese Zahlen verdeutlichen die anhaltenden Herausforderungen, denen sich der E-Auto-Pionier gegenübersieht, während er versucht, seine Marktposition zu festigen.

Strategische Partnerschaft für Zukunftswachstum

In einem strategischen Schritt zur Stärkung seiner Wettbewerbsposition hat Rivian eine bedeutende Vereinbarung mit LG Energy Solution getroffen. Der Batteriehersteller wird über einen Zeitraum von fünf Jahren fortschrittliche 4695-Zylinderbatterien mit einer Gesamtkapazität von 67 GWh liefern. Diese Batterien, die für ihre hohe Energiedichte und verbesserte Sicherheit bekannt sind, sollen in Rivians kommendem R2-Modell zum Einsatz kommen. Die Produktion wird in Arizona stattfinden, was Rivians Engagement für den nordamerikanischen Markt unterstreicht und gleichzeitig die Anforderungen des Inflation Reduction Act erfüllt.

