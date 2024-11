Die Geely Automobile Aktie zeigt sich derzeit in robuster Verfassung und verzeichnet einen bemerkenswerten Anstieg im Frankfurter Handel. Am frühen Vormittag kletterte der Kurs um 1,7 Prozent auf 1,77 Euro, was Anleger positiv stimmt. Dieser Aufschwung erfolgt trotz der allgemeinen Marktunsicherheit und unterstreicht das Vertrauen der Investoren in den chinesischen Automobilhersteller. Bemerkenswert ist, dass die Aktie sich ihrem 52-Wochen-Hoch von 1,80 Euro nähert, was auf eine potenzielle Aufwärtsdynamik hindeutet.

Dividendenaussichten und Zukunftsperspektiven

Für Aktionäre von Geely Automobile zeichnen sich erfreuliche Entwicklungen ab. Experten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 0,393 CNY, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Diese positive Einschätzung wird durch die Erwartung eines Gewinns von 1,26 CNY je Aktie für das Geschäftsjahr 2024 untermauert. Mit Spannung werden nun die Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2024 erwartet, deren Veröffentlichung für Mitte November angesetzt ist.

