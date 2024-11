Die Tarifverhandlungen bei Volkswagen erreichen einen kritischen Punkt, während der Konzern mit Herausforderungen auf dem chinesischen Markt kämpft. In der aktuellen Tarifrunde fordert Europas größter Autobauer eine Lohnkürzung um 10 Prozent für die Kernmarke VW, was auf heftigen Widerstand des Betriebsrats stößt. Die Arbeitnehmervertretung argumentiert, dass die Personalausgaben lediglich 17 Prozent der Gesamtkosten ausmachen und betont die Notwendigkeit, alle Kostenfaktoren zu berücksichtigen.

Absatzkrise in China

Parallel dazu sieht sich Volkswagen mit erheblichen Absatzproblemen in China konfrontiert. Während der chinesische Markt für Elektrofahrzeuge in den ersten neun Monaten des Jahres um 21 Prozent wuchs, verzeichnete VW einen Absatzrückgang von 20 Prozent. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, plant der Konzern die Einführung einer neuen Submarke in China, deren erstes Modell bereits vorgestellt wurde. Diese strategische Initiative soll ab Mitte 2025 die Position von Volkswagen auf dem wichtigen chinesischen Markt stärken und die Verkaufszahlen wieder ankurbeln.

