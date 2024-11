Die Brenntag SE-Aktie zeigte am Montag eine bemerkenswerte Volatilität im XETRA-Handel. Während der Handelssitzung schwankte der Kurs zwischen 60,92 EUR und 61,68 EUR, was die Unsicherheit der Anleger widerspiegelt. Trotz dieser Schwankungen bleibt die Aktie deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 87,12 EUR, das am 1. März 2024 erreicht wurde. Das Handelsvolumen belief sich auf über 100.000 Aktien, was auf ein reges Interesse der Investoren hindeutet.

Analysten bleiben optimistisch

Ungeachtet der aktuellen Kursbewegungen zeigen sich Experten weiterhin zuversichtlich für die Zukunft von Brenntag. Das durchschnittliche Kursziel wird auf 78,14 EUR taxiert, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial impliziert. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Analysten einen Gewinn von 4,66 EUR je Aktie. Zudem wird eine Dividende von 2,07 EUR erwartet, was die Attraktivität der Aktie für Einkommensinvestoren unterstreicht. Die nächsten Quartalszahlen, die am 12. November 2024 erwartet werden, könnten weitere Einblicke in die finanzielle Entwicklung des Unternehmens geben.

