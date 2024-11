Die Beiersdorf-Aktie verzeichnete am jüngsten Handelstag einen leichten Aufwärtstrend im XETRA-Handel. Mit einem Anstieg von 0,6 Prozent auf 125,90 EUR zeigte das Wertpapier eine positive Entwicklung. Der Tageshöchststand wurde bei 126,30 EUR erreicht, während der Handelsbeginn bei 125,40 EUR lag. Trotz des aktuellen Kursgewinns bleibt die Aktie jedoch deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 147,80 EUR, das am 13.05.2024 erreicht wurde.

Ausblick und Dividendenerwartungen

Analysten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 1,05 EUR je Aktie, was eine leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahr (1,000 EUR) darstellt. Das durchschnittliche Kursziel wird von Experten auf 143,40 EUR festgesetzt, was ein erhebliches Potenzial für künftige Kurssteigerungen andeutet. Für das Geschäftsjahr 2024 erwarten Fachleute einen Gewinn von 4,30 EUR je Aktie. Die nächsten Finanzergebnisse für das vierte Quartal 2024 werden voraussichtlich am 26.02.2025 veröffentlicht.

