Der Aktienkurs von NG Energy International verzeichnete in den letzten Tagen einen anhaltenden Abwärtstrend. Am 8. November 2024 fiel der Kurs um weitere 3,18% auf 0,67773 USD. Dieser Rückgang folgt auf einen bereits am 6. November beobachteten Wertverlust von 3,57%. Die negative Entwicklung spiegelt sich auch in der monatlichen Performance wider, die einen Verlust von 5,20% aufweist. Trotz dieser kurzfristigen Schwäche liegt die Aktie im Jahresvergleich immer noch 10,11% im Plus.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Die aktuellen Finanzkennzahlen von NG Energy International zeigen ein gemischtes Bild. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 7,04, was auf eine mögliche Überbewertung hindeutet. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) von -23,92 und das prognostizierte Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 von -2,77 unterstreichen die aktuellen Herausforderungen des Unternehmens im Öl- und Gassektor.

Anzeige

NG Energy International-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue NG Energy International-Analyse vom 9. November liefert die Antwort:

Die neusten NG Energy International-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für NG Energy International-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 9. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

NG Energy International: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...