Die Ardmore Shipping Aktie verzeichnet weiterhin Verluste. Am 9. November 2024 fiel der Kurs um weitere 5,29% auf 12,18 USD, was einem Rückgang von 13,43% im letzten Monat entspricht. Dieser anhaltende Abwärtstrend setzt sich damit fort, nachdem die Aktie bereits am 7. November um 3,86% gefallen war. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt derzeit 474,3 Millionen Euro.

Finanzkennzahlen im Fokus

Trotz des Kursrückgangs weist Ardmore Shipping einige interessante Finanzkennzahlen auf. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 wird mit 4,07 angegeben, was auf eine mögliche Unterbewertung hindeuten könnte. Zudem plant das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 1,20 USD je Aktie, was einer attraktiven Dividendenrendite von 6,27% entspricht.

Anzeige

Ardmore Shipping-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Ardmore Shipping-Analyse vom 9. November liefert die Antwort:

Die neusten Ardmore Shipping-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Ardmore Shipping-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 9. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Ardmore Shipping: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...