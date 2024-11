Die Hawkins-Aktie verzeichnet einen bemerkenswerten Aufschwung. Am 9. November 2024 schloss der Titel bei 125,27 USD, was einem Tagesgewinn von 3,32% entspricht. Besonders beeindruckend ist die Jahresperformance: In den letzten zwölf Monaten konnte die Aktie um satte 105,73% zulegen. Auch auf Monatssicht zeigt sich eine positive Entwicklung mit einem Plus von 17,20%. Diese Zahlen unterstreichen das wachsende Interesse der Anleger an dem Chemieunternehmen aus Minneapolis.

Fundamentaldaten im Fokus

Trotz des jüngsten Kursanstiegs liegt die Aktie noch 8,23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,5 Milliarden Euro und einem für 2024 prognostizierten KGV von 21,27 präsentiert sich Hawkins als solides Unternehmen im Chemiesektor. Die Dividendenrendite für das laufende Geschäftsjahr wird mit 1,08% angegeben, was für einkommensorientierte Anleger interessant sein könnte.

