SunPower, ein führender Anbieter von Solartechnologie, verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg an der NASDAQ. Der Aktienkurs des Unternehmens stieg am 8. November um 100% auf 0,0002 USD. Dieser signifikante Zuwachs spiegelt sich auch in der Monatsperformance wider, die ebenfalls eine Steigerung von 100% aufweist. Trotz der jüngsten positiven Entwicklung bleibt die Marktkapitalisierung des Unternehmens mit 128,2 Millionen Euro relativ niedrig.

Finanzielle Aussichten für 2024

Für das Geschäftsjahr 2024 plant SunPower, eine Dividende von 65,00 USD je Aktie auszuschütten, was einer attraktiven Dividendenrendite von 3,59% entspricht. Zudem wird für das laufende Jahr ein Jahresüberschuss von 999,0 Millionen USD erwartet, was auf eine solide finanzielle Position hindeutet. Diese Zahlen unterstreichen das Potenzial von SunPower im wachsenden Markt für erneuerbare Energien.

