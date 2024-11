Der Aktienkurs von Tokyo Electron, einem führenden japanischen Unternehmen in der Halbleiterbranche, verzeichnete am 9. November 2024 einen Rückgang von 4,43% auf 147,60 USD. Trotz dieses kurzfristigen Rücksetzers konnte die Aktie im vergangenen Monat um 2,21% zulegen. Der Technologiekonzern, bekannt für seine Produktionsmaschinen für die Halbleiterindustrie, zeigt damit eine gewisse Widerstandsfähigkeit in einem volatilen Marktumfeld.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Mit einer Marktkapitalisierung von 65,8 Milliarden Euro bleibt Tokyo Electron ein Schwergewicht in seinem Sektor. Für das laufende Geschäftsjahr 2024 wird ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 9,94 und ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 49,97 prognostiziert. Diese Kennzahlen deuten auf eine hohe Bewertung hin, die möglicherweise das Wachstumspotenzial des Unternehmens widerspiegelt.

