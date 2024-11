Die Clean Harbors Aktie zeigt sich in jüngster Zeit von ihrer starken Seite. Mit einem aktuellen Kurs von 260,29 USD verzeichnete das Wertpapier des Umweltdienstleisters einen Anstieg von 0,33% gegenüber dem Vortag. Besonders beeindruckend ist die Entwicklung im Jahresvergleich: Die Aktie konnte um satte 65,97% zulegen und liegt damit nur knapp 2,24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Diese positive Dynamik spiegelt sich auch in der Monatsperformance wider, die ein Plus von 11,58% aufweist.

Fundamentaldaten im Fokus

Die Marktkapitalisierung von Clean Harbors beläuft sich derzeit auf beachtliche 13,1 Milliarden Euro. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 31,96 für das Jahr 2024 und einem aktuellen Kurs-Cashflow-Verhältnis von 19,13 präsentiert sich das Unternehmen solide aufgestellt. Anleger sollten jedoch beachten, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis mit 2,60 etwas höher ausfällt, was auf eine mögliche Überbewertung hindeuten könnte.

Anzeige

Clean Harbors-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Clean Harbors-Analyse vom 9. November liefert die Antwort:

Die neusten Clean Harbors-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Clean Harbors-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 9. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Clean Harbors: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...