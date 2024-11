Die Abbott Laboratories Aktie zeigt sich in den letzten Tagen volatil, konnte jedoch am 9. November 2024 einen leichten Anstieg verzeichnen. Mit einem Kurs von 116,66 USD legte die Aktie um 1,17% zu. Dieser Zuwachs ist besonders bemerkenswert vor dem Hintergrund, dass die Aktie im letzten Monat einen Rückgang von 2,02% verzeichnete. Trotz der jüngsten Schwankungen bleibt Abbott Laboratories ein starker Performer im Gesundheitssektor, mit einer beeindruckenden Jahresperformance von +22,89%.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Die aktuellen Finanzkennzahlen von Abbott Laboratories zeigen ein gemischtes Bild. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 wird mit 25,48 angegeben, was auf eine moderate Bewertung hindeutet. Die Dividendenrendite für das laufende Jahr beträgt 2,00%, was für Anleger, die an regelmäßigen Ausschüttungen interessiert sind, attraktiv sein könnte. Mit einer Marktkapitalisierung von 189,4 Mrd. EUR bleibt Abbott Laboratories ein Schwergewicht im Gesundheitssektor.

