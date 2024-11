Die De Longhi Aktie verzeichnete am 7. November 2024 einen bemerkenswerten Kursanstieg von 4,59% und schloss bei 27,79 EUR. Dieser positive Trend setzte sich fort, als der Aktienkurs am darauffolgenden Tag um weitere 0,58% auf 27,95 EUR stieg. Diese Entwicklung deutet auf ein wachsendes Vertrauen der Investoren in die Wachstumsstrategie des Unternehmens hin. Trotz eines leichten Rückgangs von 3,20% im letzten Monat zeigt die Jahresperformance mit einem Plus von 19,60% eine insgesamt positive Entwicklung.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Mit einer Marktkapitalisierung von 4,0 Milliarden EUR und einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,87 präsentiert sich De Longhi als solides Unternehmen im Industriesektor. Die für 2024 angekündigte Dividende von 0,67 EUR je Aktie entspricht einer Dividendenrendite von 2,18%, was für Anleger attraktiv sein könnte. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis von 7,23 deutet auf eine günstige Bewertung hin, wobei Investoren die branchenspezifischen Besonderheiten berücksichtigen sollten.

