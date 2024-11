Die Olympus Corporation, ein weltweit führender Hersteller von Präzisionsmaschinen und -instrumenten, verzeichnete in den letzten Tagen einen leichten Kursrückgang. Am 8. November 2024 fiel der Aktienkurs um 2,11% auf 16,04 EUR. Trotz dieses kurzfristigen Rückgangs zeigt die Aktie auf Jahressicht eine positive Entwicklung mit einem Zuwachs von 26,78%. Bemerkenswert ist, dass die Olympus Aktie derzeit 57,86% über ihrem 52-Wochen-Tief notiert, was auf eine insgesamt starke Performance hindeutet.

Solide Finanzkennzahlen trotz Kursschwäche

Ungeachtet der jüngsten Kursschwäche weist Olympus solide Finanzkennzahlen auf. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 wird mit 10,54 angegeben, was auf eine attraktive Bewertung hindeutet. Zudem plant das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 18,00 EUR je Aktie, was einer Dividendenrendite von 0,83% entspricht. Diese Zahlen unterstreichen die finanzielle Stabilität von Olympus trotz der aktuellen Marktschwankungen.

