Wheaton Precious Metals Corp. hat eine erfreuliche Nachricht für seine Aktionäre: Das Board of Directors hat die vierte vierteljährliche Bardividende für 2024 beschlossen. Die Ausschüttung in Höhe von 0,155 USD pro Aktie ist für den 6. Dezember 2024 geplant. Diese Entscheidung unterstreicht die solide finanzielle Position des Unternehmens und sein Engagement für die Wertschöpfung zugunsten der Anteilseigner.

Aktuelle Kursentwicklung

Der Aktienkurs von Wheaton Precious Metals verzeichnete zuletzt einen leichten Rückgang. Am 9. November 2024 notierte die Aktie bei 60,44 EUR, was einem Tagesverlust von 0,07% entspricht. Trotz des jüngsten Kursrückgangs zeigt die Jahresentwicklung mit einem Plus von 52,63% eine insgesamt positive Tendenz. Anleger sollten die bevorstehende Dividendenzahlung und die langfristige Performance im Auge behalten.

