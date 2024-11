Die Scherzer & Co. AG, eine Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf Corporate Actions und Sondersituationen, verzeichnet eine moderate Aufwärtsbewegung ihrer Aktie. Zum Handelschluss am 9. November 2024 notierte der Kurs bei 2,19 EUR, was einer einmonatigen Steigerung von 1,39% entspricht. Trotz dieser positiven Tendenz liegt die Aktie immer noch 11,42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, was auf ein gewisses Aufholpotenzial hindeutet.

Finanzielle Kennzahlen im Blickpunkt

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Scherzer beläuft sich auf 65,3 Millionen EUR. Interessant für Anleger ist das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV), das derzeit bei 7,86 liegt und damit eine mögliche Überbewertung signalisiert. Beachtenswert ist auch das hohe Kurs-Cashflow-Verhältnis von 1.448,77, welches im Branchenkontext zu interpretieren ist.

