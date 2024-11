Silvercorp Metals Inc., ein führender Silberproduzent mit Schwerpunkt in China, hat kürzlich seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal und die ersten sechs Monate bis zum 30. September 2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Quartalszahlen erfolgt in einer Zeit, in der die Aktie des Unternehmens eine bemerkenswerte Entwicklung durchläuft. Trotz eines beeindruckenden Jahresgewinns von 92,89% verzeichnete der Aktienkurs in den letzten 30 Tagen einen Rückgang von 10,98%. Der aktuelle Kurs liegt bei 3,85 EUR, was 49,22% über dem 52-Wochen-Tief, aber immer noch 26,88% unter dem Jahreshoch liegt.

Finanzielle Kennzahlen im Blickpunkt

Die finanziellen Kennzahlen von Silvercorp Metals zeigen ein gemischtes Bild. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) für 2024 wird mit 2,74 angegeben, während das aktuelle KUV bei 3,88 liegt. Das Unternehmen plant, im Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 0,031091 EUR je Aktie auszuschütten, was einer Dividendenrendite von 1,22% entspricht. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,27 für 2024 und einem aktuellen KGV von 23,00 bleibt Silvercorp Metals ein interessantes Unternehmen für Anleger im Edelmetallsektor.

