Die KWS Saat SE & Co. KGaA zeigt sich im aktuellen Marktumfeld robust. Trotz eines leichten Kursrückgangs von 5,93% im letzten Monat, verzeichnet die Aktie eine positive Jahresentwicklung von 10,19%. Mit einem aktuellen Kurs von 59,50 EUR liegt sie 23,78% über ihrem 52-Wochen-Tief, was die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens unterstreicht. Der Saatgutspezialist profitiert von seiner starken Marktposition und kontinuierlichen Investitionen in Forschung und Entwicklung.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Für das Geschäftsjahr 2024 prognostiziert KWS Saat eine Dividende von 0,90 EUR je Aktie, was einer Dividendenrendite von 1,42% entspricht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird mit 15,05 angegeben, während das Kurs-Cashflow-Verhältnis bei 12,49 liegt. Diese Kennzahlen deuten auf eine solide finanzielle Basis hin und unterstreichen die attraktive Bewertung des Unternehmens für Anleger.

