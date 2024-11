Die Willis Towers Watson Aktie zeigt sich in den letzten Tagen von ihrer starken Seite. Am 8. November verzeichnete das Wertpapier einen Anstieg von 0,13% auf 316,30 USD. Dieser positive Trend setzte sich fort, als der Aktienkurs am darauffolgenden Tag um weitere 1,23% zulegte. Die anhaltende Aufwärtsbewegung spiegelt das Vertrauen der Investoren in die Zukunftsaussichten des Unternehmens wider.

Solide Finanzkennzahlen untermauern Wachstumskurs

Mit einer Marktkapitalisierung von 30,1 Milliarden Euro gehört Willis Towers Watson zu den Schwergewichten in seiner Branche. Die für 2024 prognostizierte Dividende von 3,52 Euro je Aktie und eine erwartete Dividendenrendite von 1,28% unterstreichen die finanzielle Stabilität des Unternehmens. Angesichts dieser positiven Entwicklungen bleibt die Willis Towers Watson Aktie für Anleger ein interessantes Investment im Bereich Unternehmensdienstleistungen.

