Die Eramet-Aktie verzeichnete am 7. November 2024 einen beachtlichen Kurssprung von 3,74% und schloss bei 58,95 EUR. Dieser Anstieg folgt einem positiven Trend, der sich über den letzten Monat erstreckte, in dem die Aktie um 5,26% zulegen konnte. Trotz der jüngsten Erholung liegt der Kurs mit 57,08 EUR (Stand: 9. November) immer noch 14,53% unter dem Vorjahreswert, zeigt aber deutliche Anzeichen einer Stabilisierung.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Für das Geschäftsjahr 2024 prognostiziert Eramet eine Dividende von 1,50 EUR je Aktie, was einer Rendite von 1,48% entspricht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 wird mit 5,57 angegeben, was auf eine potenzielle Unterbewertung hindeutet. Mit einer Marktkapitalisierung von 1,7 Mrd. EUR bleibt Eramet ein bedeutender Akteur in der Bergbauindustrie.

