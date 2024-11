Petroleo Brasileiro - Petrobras (NYSE: PBR) hat im dritten Quartal 2024 beeindruckende Finanzergebnisse vorgelegt. Der brasilianische Ölgigant meldete ein Ergebnis pro Aktie (EPS) von 0,92 USD, was die Analystenschätzungen um 0,07 USD übertraf. Auch der Umsatz fiel besser aus als erwartet, was die robuste Performance des Unternehmens in einem herausfordernden Marktumfeld unterstreicht. Diese positiven Zahlen spiegeln sich in der jüngsten Kursentwicklung wider: Die Aktie konnte im letzten Monat um 2,85% zulegen und notiert derzeit 8,74% über ihrem 52-Wochen-Tief.

Attraktive Bewertung und hohe Dividendenrendite

Mit einem aktuellen Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,31 und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,60 für 2024 erscheint die Petrobras-Aktie günstig bewertet. Besonders attraktiv für Anleger ist die prognostizierte Dividendenrendite von 9,10% für das laufende Jahr, basierend auf einer erwarteten Ausschüttung von 3,900 EUR je Aktie.

Anzeige

Petroleo Brasileiro - Petrobras-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Petroleo Brasileiro - Petrobras-Analyse vom 10. November liefert die Antwort:

Die neusten Petroleo Brasileiro - Petrobras-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Petroleo Brasileiro - Petrobras-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 10. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Petroleo Brasileiro - Petrobras: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...