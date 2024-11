Die MTU Aero Engines Aktie verzeichnete in den letzten Handelstagen einen leichten Rückgang. Am Freitagnachmittag musste das Papier des Triebwerksherstellers Verluste hinnehmen und fiel im XETRA-Handel um 0,54 Prozent. Trotz dieser kurzfristigen Schwäche zeigt die Aktie auf Jahressicht eine beeindruckende Entwicklung mit einem Plus von über 70 Prozent.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Mit einer Marktkapitalisierung von 17,2 Milliarden Euro bleibt MTU Aero Engines ein Schwergewicht im DAX. Interessanterweise liegt das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis bei 3,39, was auf eine mögliche Überbewertung hindeutet. Anleger sollten jedoch beachten, dass die Aktie trotz des jüngsten Rückgangs immer noch 42,81 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief notiert.

