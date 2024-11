Die OHB SE, ein führendes europäisches Raumfahrt- und Technologieunternehmen, zeigt sich weiterhin robust am Markt. Mit einem aktuellen Kurs von 45,70 EUR (Stand: 09. November 2024) konnte die Aktie im vergangenen Monat ein Plus von 0,99% verzeichnen. Bemerkenswert ist die positive Entwicklung im Jahresvergleich mit einem Zuwachs von 9,46%. Trotz der Herausforderungen in der kapitalintensiven und wettbewerbsstarken Raumfahrtbranche bleibt OHB gut positioniert, was sich in der stabilen Kursentwicklung widerspiegelt.

Solide Finanzkennzahlen untermauern Geschäftsmodell

Die finanziellen Kennzahlen unterstreichen die Stärke des Unternehmens. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,84 erscheint die Aktie nach Analystenstandards unterbewertet. Für das Geschäftsjahr 2024 plant OHB eine Dividende von 0,60 EUR je Aktie, was einer Rendite von 1,35% entspricht. Diese Zahlen deuten auf ein solides Geschäftsmodell hin, das von langfristigen Verträgen und öffentlichen Fördermitteln profitiert.

