Die Aktie von Intuitive Surgical, einem führenden Unternehmen im Bereich der robotergestützten Chirurgie, hat am 9. November 2024 ein neues Rekordhoch erreicht. Mit einem Kurs von 501,00 EUR verzeichnete das Papier einen Anstieg von 0,28% gegenüber dem Vortag. Diese positive Entwicklung setzt sich in einem größeren Trend fort, da die Aktie in den vergangenen 30 Tagen um beachtliche 8,01% zulegen konnte. Besonders beeindruckend ist die Jahresperformance: Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Aktienkurs nahezu verdoppelt und weist ein Plus von 93,04% auf.

Starke Quartalszahlen treiben Kurs an

Die jüngste Kursrallye wird maßgeblich durch die starken Quartalsergebnisse des Unternehmens getrieben. Investoren zeigen sich zuversichtlich angesichts der robusten Nachfrage nach dem da Vinci-Chirurgiesystem und der kontinuierlichen Innovationen von Intuitive Surgical im Bereich der minimalinvasiven Chirurgie.

