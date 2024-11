Die Rio Tinto Aktie zeigt sich in einem volatilen Marktumfeld relativ stabil. Mit einem aktuellen Kurs von 60,30 EUR (Stand: 09. November) konnte das Papier im vergangenen Monat ein leichtes Plus von 0,02% verzeichnen. Trotz der Herausforderungen im globalen Rohstoffsektor liegt die Aktie derzeit 11,13% über ihrem 52-Wochen-Tief, was auf eine gewisse Widerstandsfähigkeit hindeutet.

Dividendenrendite als Pluspunkt für Anleger

Für das Geschäftsjahr 2024 plant Rio Tinto eine Dividende von 4,354 EUR je Aktie, was einer attraktiven Dividendenrendite von 6,70% entspricht. Diese überdurchschnittliche Ausschüttung könnte für einkommensorientierte Investoren von besonderem Interesse sein, insbesondere angesichts der aktuellen Marktbedingungen im Rohstoffsektor.

