Aldeyra Therapeutics, ein auf immunvermittelte Krankheiten spezialisiertes Biotechnologieunternehmen, verzeichnet eine bemerkenswerte Entwicklung an der Börse. Die Aktie konnte im vergangenen Monat um 5,67% zulegen und weist eine beeindruckende Jahresperformance von +111,07% auf. Mit einem aktuellen Kurs von 5,15 EUR notiert das Papier 59,90% über seinem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch 14,50% unter dem Jahreshoch.

Fokus auf innovative Therapien

Aldeyra konzentriert sich auf die Entwicklung von Medikamenten für Krankheiten mit begrenzten Behandlungsmöglichkeiten. Der Hauptkandidat Reproxalap befindet sich in einer Phase-III-Studie zur Behandlung von trockenem Auge. Das Unternehmen arbeitet zudem an Therapien für weitere immunvermittelte Erkrankungen und seltene Netzhauterkrankungen, was das Interesse von Investoren an innovativen biopharmazeutischen Lösungen weckt.

