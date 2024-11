Die Vital Farms Inc Aktie zeigt sich in jüngster Zeit volatil. Mit einem aktuellen Kurs von 29,30 EUR verzeichnete das Papier am 9. November einen leichten Anstieg von 0,69% gegenüber dem Vortag. Trotz eines beachtlichen Jahresgewinns von 167,58% musste die Aktie im vergangenen Monat einen Rückgang von 9,35% hinnehmen. Die Marktkapitalisierung des auf Weidehaltungsprodukte spezialisierten Unternehmens beläuft sich derzeit auf 1,2 Milliarden EUR.

Finanzkennzahlen im Fokus

Besonders interessant für Anleger sind die aktuellen Bewertungskennzahlen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 2,68, was auf eine mögliche Überbewertung hindeutet. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) beträgt 24,81, während das prognostizierte Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 mit 33,16 angegeben wird. Diese Kennzahlen bieten Investoren wichtige Anhaltspunkte zur Einschätzung der Vital Farms Aktie im aktuellen Marktumfeld.

