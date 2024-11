Die Kraft Heinz Company zeigt sich in einem herausfordernden Marktumfeld relativ stabil. Der Aktienkurs lag am 9. November bei 30,76 EUR, was einem leichten Rückgang von 0,23% gegenüber dem Vortag entspricht. Trotz der kurzfristigen Schwankung konnte die Aktie im vergangenen Monat um 0,25% zulegen. Bemerkenswert ist, dass der Kurs aktuell 5,60% über dem 52-Wochen-Tief liegt, was auf eine gewisse Widerstandsfähigkeit hindeutet.

Dividende und Bewertung im Fokus

Für das Geschäftsjahr 2024 plant Kraft Heinz eine Dividende von 1,60 EUR je Aktie, was einer attraktiven Dividendenrendite von 4,60% entspricht. Die Bewertungskennzahlen zeigen ein gemischtes Bild: Während das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,03 auf eine moderate Bewertung hindeutet, liegt das Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) mit 9,35 im günstigen Bereich. Diese Kennzahlen unterstreichen die solide Position des Unternehmens in einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld.

