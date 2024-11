Die LKQ Corporation verzeichnet eine erfreuliche Entwicklung an der Börse. Am 8. November 2024 konnte das Unternehmen einen Kursanstieg verbuchen, was auf ein anhaltendes Interesse der Investoren hindeutet. Trotz eines geringfügigen Rückgangs von 0,03% am 9. November auf 38,37 USD zeigt die Aktie insgesamt eine robuste Performance. Besonders bemerkenswert ist der Zuwachs von 3,70% innerhalb des letzten Monats, was das wachsende Vertrauen der Anleger in die Zukunftsaussichten des Unternehmens widerspiegelt.

Finanzkennzahlen sprechen für Unterbewertung

Die aktuellen Finanzkennzahlen der LKQ Aktie deuten auf eine mögliche Unterbewertung hin. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,72 und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,66 präsentiert sich die Aktie als potenziell attraktive Anlagemöglichkeit. Zudem plant LKQ für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 1,20 USD je Aktie, was einer Dividendenrendite von 2,68% entspricht.

